СБУ разоблачила белорусского шпиона

Отмечается, что среди задач подозреваемого было собирать информацию о ситуации на приграничной территории, в частности об охране, техническом оснащении, а также собирать компромат на таможенников и пограничников. В СБУ отметили, что с этой целью он пытался привлечь сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации.