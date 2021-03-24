СБУ разоблачила белорусского шпиона

Отмечается, что среди задач подозреваемого было собирать информацию о ситуации на приграничной территории, в частности об охране, техническом оснащении, а также собирать компромат на таможенников и пограничников. В СБУ отметили, что с этой целью он пытался привлечь сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации.
На данный момент гражданину Белоруссии объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственно-оперативные действия.