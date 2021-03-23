В Раде предложили уволить отказавшихся от прививки врачей

По его словам, люди, которые отказываются прививаться от инфекции, «не могут считаться врачами», а потому если их уволят, в больницах будут работать только «настоящие врачи».
Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.