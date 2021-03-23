На границе с Китаем скопились российские поезда с углем и лесом

Некоторое время назад «Российские железные дороги» направили грузоотправителям телеграммы о том, что 2-5 и 12-18 марта Китай вводил ограничения на перевозку 50% лесных грузов и грузов угля и удобрений. По этой причине компания была вынуждена ограничивать погрузку указанных грузов через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия.