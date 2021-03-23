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На границе с Китаем скопились российские поезда с углем и лесом

Артём Кульша
11 часов назад
На инфраструктуре РЖД на границе с Китаем скопились грузовые поезда. Об этом сообщает РБК.
На границе с Китаем скопились российские поезда с углем и лесом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Некоторое время назад «Российские железные дороги» направили грузоотправителям телеграммы о том, что 2-5 и 12-18 марта Китай вводил ограничения на перевозку 50% лесных грузов и грузов угля и удобрений. По этой причине компания была вынуждена ограничивать погрузку указанных грузов через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия.
Представитель РЖД сообщил РБК, что в марте Китай принимает 68% поездов от согласованных сторонами размеров передачи. Это приводит к скоплению груженых поездов на инфраструктуре РЖД в адрес погранпереходов Забайкальск — Маньчжурия и Наушки — Сухэ-Батор. В настоящее время в очереди стоят более 70 поездов.
«Это приводит к неоправданным финансовым потерям», — рассказал представитель РЖД.
Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров объяснил действия Китая эпидемической ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и повышенными требованиями местных контрольно-надзорных органов к лесной продукции и углю.
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