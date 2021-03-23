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Эстония вводит сертификаты вакцинации

Газета.Ruиещё 5
23 марта 2021
Эстония вводит собственные сертификаты вакцинации, они появятся в апреле. Об этом сообщил вице-канцлер в сфере электронных услуг и инноваций министерства социальных дел Калле Киллар, пишет газета Postimees.
Эстония введет сертификаты вакцинации
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Эстония начнет пользоваться цифровым сертификатом вакцинации в апреле", - сказал он.
По словам чиновника, такие документы нужны, чтобы сделать поездки и повседневную жизнь людей комфортнее. Сертификаты будут внедрены в сотрудничестве с эстонской технологической компанией Guardtime.
В Эстонии коронавирусом заразились 99 008 человек, скончались 823 пациента. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не допустить ущемления прав человека при введении COVID-паспортов.
Кроме того, стало известно, что РФ разрабатывает проект сертификата о вакцинации от COVID-19.
В мире,Сергей Лавров,Эстония,
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