«Байден должен наказать Путина за кибератаки»

Автор The Guardian Саймон Тисдалл заявил , что рано или поздно США ответят на российские кибератаки - неоднократные взломы, кражи данных и операции по дезинформации переполнили чашу терпения Джо Байдена . «Вопрос в том, что именно он сделает?» - отметил Тисдалл.

Хотя Байден говорит, что все еще надеется на сотрудничество с Москвой во взаимовыгодных областях, правительства двух стран идут курсом дипломатической войны. Говорят, Байдена особенно возмутило, что Путин «дал зеленый свет пророссийским фигурам на Украине », чтобы те очернили его сына Хантера. «Другими словами, проблема Байдена с Россией стала очень личной. < > На этой неделе ожидаются дополнительные санкции, США также могут пойти на потенциально разрушительные, полуподпольные кибератаки, нацеленные на российские спецслужбы и армию», - отметил автор.

Китай и Россия безмятежны, США обеспокоены

Авторы китайской газеты «Хуаньцю шибао» заявили , что США в последнее время проявляли высокомерие и публично оказывали давление на Китай и Россию. «Вашингтон ведет игру, которая вредна для него самого и его азиатских союзников. Ощущение кризиса у Вашингтона в основном связано со снижением его всеобъемлющей конкурентоспособности. Его гегемонистская структура остается прежней, но поддержка внутри страна ослабла», - подчеркнуло издание.

«Хуаньцю шибао» назвала Россию и Китай наиболее влиятельными партнерами в Евразии. «Ни одна страна не может в одиночку противостоять Китаю или России, не говоря уже о противостоянии Китаю и России одновременно», - подчеркнула газета, отметив, что благодаря этому угрозы США не беспокоят Москву и Пекин.

Путин и Меркель проверяют Байдена на прочность

Строительство «Северного потока-2» возобновилось, несмотря на санкции, и администрация США до сих пор не наказала все связанные с проектом компании, подчеркивает The National Interest. «Трубопровод почти достроен и Кремль проверяет, были ли угрозы Джо Байдена в отношении «Северного потока-2» просто предвыборной риторикой», - отметило издание.

Ситуацию для Байдена осложняет желание возобновить трансатлантические отношения. Германия, самая могущественная держава ЕС , ключ к этому, но нынешнее правительство страны намерено продвигать российский проект.

«Берлин испытывает нового обитателя Белого дома. Меркель полна решимости поставить интересы Германии в приоритет», - подчеркнул портал.

Хотели демократии, но были избиты и изнасилованы

Телеканал CNN рассказал историю белоруса по имени Сергей, который сбежал на Украину из-за преследования на родине, он пересек границу с Украиной нелегально - вплавь. «В спешке, окруженный тающим льдом, Сергей надел купленный гидрокостюм и ласты, чтобы переплыть границу», - отмечает канал.

CNN нашел еще нескольких белорусов, которые бежали от режима Лукашенко, незаконно перебравшись через границу с Украиной. Это люди, которые участвовали в протестах, были задержаны и столкнулись с пытками - от систематических избиений до изнасилований с применением полицейской дубинки. Они предоставили каналу доказательства - записи с видеорегистраторов и камер наблюдения, которые демонстрируют необычайную жестокость полиции.

Украинцы начали экономить на алкоголе

Украинское издание «Вести» опубликовало результаты исследования компании «Делойт», которые показали, как пандемия за год изменила жизнь в стране. Более половины своего бюджета (60 процентов) украинцы теперь тратят на продукты и регулярные платежи.