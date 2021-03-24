Французский суд решил закрыть бюро ДНР в Марселе

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса по запросу генерального прокурора приказал закрыть помещения и запретить любые собрания его членов. «Одностороннее создание официального представительства Донецкой Народной Республики нарушает с одной стороны суверенитет Франции в ее праве признавать или не признавать третье государство, а с другой стороны — международные правила, регулирующие создание дипломатических и консульских учреждений», — говорится в решении апелляционного суда. Генпрокуратура
подчеркивает, что «самопровозглашенная Донецкая Народная Республика не получила международного признания, в том числе со стороны России».