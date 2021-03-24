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Французское правосудие распустило «официальное представительство» ДНР

BFM.RUиещё 3
1 час назад
Французское правосудие объявило о роспуске ассоциации, которая утверждала, что выполняет функции «официального представительства» самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на востоке Украины, сообщает Le Figaro.
Французский суд решил закрыть бюро ДНР в Марселе
Фото: ТАССТАСС
Ранее роспуска «Официального представительства Донецкой Народной Республики» требовало Министерство иностранных дел Франции, но первый суд отклонил это ходатайство в 2018 году.
Апелляционный суд Экс-ан-Прованса по запросу генерального прокурора приказал закрыть помещения и запретить любые собрания его членов. «Одностороннее создание официального представительства Донецкой Народной Республики нарушает с одной стороны суверенитет Франции в ее праве признавать или не признавать третье государство, а с другой стороны — международные правила, регулирующие создание дипломатических и консульских учреждений», — говорится в решении апелляционного суда. Генпрокуратура подчеркивает, что «самопровозглашенная Донецкая Народная Республика не получила международного признания, в том числе со стороны России».
В мире,Генпрокуратура РФ,Le Figaro,Украина,
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