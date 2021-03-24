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Блинкен рассказал Маасу о возражениях США по «Северному потоку — 2»

News.ruиещё 18
54 минуты назад
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Брюсселе с немецким коллегой Хайко Маасом рассказал об американской позиции по газопроводу «Северный поток — 2».
США выразили Германии возражения по "Северному потоку - 2"
Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look PressJens Büttner/dpa/Global Look Press
Об этом сообщает Госдепартамент США.
Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнёрами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность, — отмечается в сообщении.
Блинкен ещё раз напомнил коллеге, что Белый дом выступает против российского проекта в Балтийском море.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у стран НАТО нет единой позиции по вопросу строительства российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе решения принимаются путём достижения консенсуса.
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