США выразили Германии возражения по "Северному потоку - 2"

Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнёрами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность, — отмечается в сообщении.
Блинкен ещё раз напомнил коллеге, что Белый дом выступает против российского проекта в Балтийском море.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у стран НАТО нет единой позиции по вопросу строительства российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе решения принимаются путём достижения консенсуса.