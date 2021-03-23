Речь идёт о происшествии, которое случилось несколько дней назад. Джо Байден поднимался по трапу на борт 1 и несколько раз споткнулся. Белый дом заявил, что во всём виноват ветер, который сбивал с ног американского лидера. Это и стало поводом для насмешек. Издание первым опубликовало забавный мем с Байденом на трапе.