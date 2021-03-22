Турчинов пожаловался на нежелание Запада «раздражать» Путина

«И для меня это был шок, когда я начал переговоры с нашими стратегическими партнерами, нашими союзниками, и мне сказали:"No, здесь есть проблемы, мы не готовы вступать в военный конфликт с Россией"», — заявил политик.
«Ответ опять: "Нет. мы не можем раздражать Путина. Потому что, когда начинается военная помощь, это принудит Путина к более активной агрессии против Украины. Поэтому мы будем сдерживать его на дипломатическом фронте, в перспективе санкции будем вводить"», — пересказал Турчинов реакцию западных политиков.