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Турчинов пожаловался на нежелание Запада «раздражать» Путина

Lenta.ruиещё 1
47 минут назад
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов посетовал на нежелание Запада «раздражать» президента России Владимира Путина и помогать Киеву во время событий в Крыму и Донбассе. Об этом сообщает «Еспресо».
Турчинов пожаловался на нежелание Запада «раздражать» Путина
Фото: ТАССТАСС
По словам Турчинова, исполнявшего в то время обязанности президента, сначала у него была иллюзия, что Запад «остановит» Россию. Он обратился к международным партнерам относительно выполнения их обязанностей по Будапештскому меморандуму.
«И для меня это был шок, когда я начал переговоры с нашими стратегическими партнерами, нашими союзниками, и мне сказали:"No, здесь есть проблемы, мы не готовы вступать в военный конфликт с Россией"», — заявил политик.
Турчинов просил Запад оказать военно-техническую помощь, поскольку ему не во что было одеть солдат, в армии не было ни одного нормального бронежилета.
«Ответ опять: "Нет. мы не можем раздражать Путина. Потому что, когда начинается военная помощь, это принудит Путина к более активной агрессии против Украины. Поэтому мы будем сдерживать его на дипломатическом фронте, в перспективе санкции будем вводить"», — пересказал Турчинов реакцию западных политиков.
Крым присоединился к России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет РФ в оккупации этих территорий.
В мире,Александр Турчинов,Владимир Путин,Украина,
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