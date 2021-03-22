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Джохару Царнаеву могут изменить приговор на смертную казнь

Газета.Ru
4 часа назад
Верховный суд США заявил в понедельник, 22 марта, что пересмотрит дело Джохара Царнаева, которому ранее отменили смертный приговор в качестве наказания за теракт во время Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, пишет The Washington Post.
Джохару Царнаеву могут изменить приговор на смертную казнь
Фото: U.S. AttorneyU.S. Attorney
В результате взрыва погибли три человека и пострадали 280 человек. Суд по этому делу признал Царнаева виновным, однако финальный приговор суды разных инстанций не могут дать до сих пор.
По мнению американского издания, решение суда казнить Царнаева станет проблемой для администрации Джо Байдена, который ранее заявлял о своем негативном отношении к высшей мере наказания.
Кроме того, по постановлению апелляционного суда, назначение смертельного наказания Джохару Царнаева может стать предвзятым из-за большого общественного резонанса. Поэтому американская судебная система еще не определилась с финальным решением.
«Будьте уверены: Джохар проведет остатки своих дней в тюрьме, единственный вопрос состоит в том, казнят ли его», — заявила судья Оджетта Томпсон, которая участвовала в пересмотре приговора Царнаеву в августе 2020 года.
Джохар Царнаев остается единственным обвиняемым в совершении теракта в Бостоне, так как его брат и соучастник Тамерлан Царнаев погиб в перестрелке при задержании несколько дней спустя после взрыва.
Ранее Царнаев потребовал от властей США компенсацию в $250 тысяч.
В мире,Тамерлан Царнаев,Джохар Царнаев,Джозеф Байден,Washington Post,Соединенные Штаты,
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