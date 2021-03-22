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Украина открыла дело против российских артистов, выступивших на открытии моста в Крыму

ТАССиещё 5
1 час назад
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые въехали на полуостров для участия в концерте по случаю открытия Крымского моста. Об этом сообщила в понедельник так называемая прокуратура Крыма и Севастополя, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины.
"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению главы общественной организации "Евромайдан - Крым" Сергея Мокренюка. Действия артистов, имена которых не названы, Украина квалифицирует как нарушение статьи о въезде и выезде "на временно оккупированную территорию", досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.

Строительство Крымского моста

19 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин поставил перед Министерством транспорта России задачу построить через пролив мост в двух вариантах - автомобильном и железнодорожном. К июню 2018 года были установлены все сваи под автомобильную и железнодорожную части моста. 15 мая 2018 года состоялось торжественное открытие автодорожной части Крымского моста. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Перед строителями, инженерами, рабочими выступили звезды российской эстрады - Лариса Долина, Дмитрий Билан, Валерия, Пелагея, Зара, Олег Газманов, Григорий Лепс и другие.
На следующий день в 05:30 мск было запущено регулярное движение легковых автомобилей. 1 октября 2018 года по мосту было открыто движение грузового транспорта. 18 декабря 2019 года строительство железнодорожной части Крымского моста было официально завершено, и 23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, отправившись из Керчи в Тамань на дизель-поезде.
Продажа железнодорожных билетов в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга и в обратном направлении началась 8 ноября 2019 года. Первые пассажиры поехали по железной дороге из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря 2019 года. В действующем расписании в Крым (Симферополь и Севастополь) курсируют поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Омска, Смоленска, Астрахани и Перми. В курортный сезон 2020 года поезда "Гранд сервис" перевезли в Крым и в обратном направлении свыше 500 тыс. пассажиров. 30 июня 2020 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
В мире,Видео,Дмитрий Билан,Олег Газманов,Лариса Долина,Григорий Лепс,Евгений Дитрих,Сергей Аксенов,Владимир Путин,Минтранс РФ,Генпрокуратура РФ,СБУ,Республика Крым,Украина,
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