Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые въехали на полуостров для участия в концерте по случаю открытия Крымского моста. Об этом сообщила в понедельник так называемая прокуратура Крыма и Севастополя, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины.
"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению главы общественной организации "Евромайдан - Крым" Сергея Мокренюка. Действия артистов, имена которых не названы, Украина
квалифицирует как нарушение статьи о въезде и выезде "на временно оккупированную территорию", досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины
.
Строительство Крымского моста
19 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин
поставил перед Министерством транспорта России
задачу построить через пролив мост в двух вариантах - автомобильном и железнодорожном. К июню 2018 года были установлены все сваи под автомобильную и железнодорожную части моста. 15 мая 2018 года состоялось торжественное открытие автодорожной части Крымского моста. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. Перед строителями, инженерами, рабочими выступили звезды российской эстрады - Лариса Долина
, Дмитрий Билан
, Валерия, Пелагея, Зара, Олег Газманов
, Григорий Лепс
и другие.
На следующий день в 05:30 мск было запущено регулярное движение легковых автомобилей. 1 октября 2018 года по мосту было открыто движение грузового транспорта. 18 декабря 2019 года строительство железнодорожной части Крымского моста было официально завершено, и 23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, отправившись из Керчи в Тамань на дизель-поезде.
Продажа железнодорожных билетов в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга и в обратном направлении началась 8 ноября 2019 года. Первые пассажиры поехали по железной дороге из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря 2019 года. В действующем расписании в Крым (Симферополь и Севастополь) курсируют поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Омска, Смоленска, Астрахани и Перми. В курортный сезон 2020 года поезда "Гранд сервис" перевезли в Крым и в обратном направлении свыше 500 тыс. пассажиров. 30 июня 2020 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих
и глава Республики Крым Сергей Аксенов
запустили грузовое железнодорожное движение.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.