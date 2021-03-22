Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые въехали на полуостров для участия в концерте по случаю открытия Крымского моста. Об этом сообщила в понедельник так называемая прокуратура Крыма и Севастополя, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению главы общественной организации "Евромайдан - Крым" Сергея Мокренюка. Действия артистов, имена которых не названы, Украина квалифицирует как нарушение статьи о въезде и выезде "на временно оккупированную территорию", досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины

Строительство Крымского моста

На следующий день в 05:30 мск было запущено регулярное движение легковых автомобилей. 1 октября 2018 года по мосту было открыто движение грузового транспорта. 18 декабря 2019 года строительство железнодорожной части Крымского моста было официально завершено, и 23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, отправившись из Керчи в Тамань на дизель-поезде.

Продажа железнодорожных билетов в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга и в обратном направлении началась 8 ноября 2019 года. Первые пассажиры поехали по железной дороге из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря 2019 года. В действующем расписании в Крым (Симферополь и Севастополь) курсируют поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Омска, Смоленска, Астрахани и Перми. В курортный сезон 2020 года поезда "Гранд сервис" перевезли в Крым и в обратном направлении свыше 500 тыс. пассажиров. 30 июня 2020 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение.