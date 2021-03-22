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СМИ: испанская разведка заподозрила российские спецслужбы в кибератаке

Газета.Ru
7 часов назад
Разведка Испании подозревает российские спецслужбы в кибератаке на государственную службу занятости (SEPE). Об этом сообщила газета Confidencial со ссылкой на источники в испанском правительстве.
В Испании заподозрили российские спецслужбы в кибератаке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Отмечается, что хакеры напали на серверы испанской службы занятости 9 марта «вирусом-вымогателем», который зашифровывает файлы и блокирует компьютеры с целью получить выкуп.
Источники газеты утверждают, что атака была совершена по геополитичесиким мотивам. При этом Национальный институт кибербезопасности и Национальный центр криптологии не сумели установить источник нападения.
Тем не менее, собеседники издания, ссылаясь на мнение источников, утверждают, что только одна страна была заинтересована в атаке, чтобы свести счеты с Испанией.
Так, поводом для «сведения счетов» мог стать визит в Москву главы европейской дипломатии испанца Жозепа Борреля, вслед за которым государства Европейского союза ввели против России новые санкции. При этом издание не приводит доказательств причастности РФ к этим атакам.
Запад неоднократно обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Российская сторона все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств страны Запада так и не представили.
Ранее стало известно, что норвежский парламент атаковали хакеры через уязвимость в ПО Microsoft.
В мире,Microsoft,ЕС,Испания,
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