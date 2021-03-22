В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В одной из крупнейших рек Китая нашли множество гниющих свиных туш

+1
8 часов назад
В Китае началось официальное расследование после того, как на участке реки Хуанхэ на севере государства обнаружили десятки мертвых свиней. Некоторые из туш начали разлагаться в воде, сообщил Bloomberg.
В крупой реке Китая нашли гниющие свиные туши
Фото: +1+1
Местные власти выясняют причины гибели животных и обстоятельства, по которым останки попали в водоток. Территорию ЧП продезинфицируют. Кроме того, пробы с места происшествия проанализируют на наличие заболеваний.
Похожий инцидент гораздо большего масштаба случился в 2013 году на юге страны. В протекающей через Шанхай реке Хуанпу нашли тысячи мертвых свиней. Некоторые из погибших животных оказались инфицированы цирковирусом свиней, что поставило под угрозу водоснабжение региона. Еще через год примерно сто свиных туш достали из реки Ганьцзян в городе Наньчан на юго-востоке государства.
Свинофермы Китая восстанавливаются после эпидемии африканской чумы свиней, которая вспыхнула в 2018 году. Болезнь уничтожила половину поголовья животных в стране, которая считается крупнейшим в мире производителем свинины.
В конце января в заповеднике на территории Ботсваны зафиксировали массовую гибель слонов при странных обстоятельствах. Местные власти исключили версию браконьерства, поскольку тела зверей остались совершенно нетронутыми.
В мире,Bloomberg,Китай,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители