В крупой реке Китая нашли гниющие свиные туши

Китае началось официальное расследование после того, как на участке реки Хуанхэ на севере государства обнаружили десятки мертвых свиней. Некоторые из туш начали разлагаться в воде, сообщил Bloomberg.

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Местные власти выясняют причины гибели животных и обстоятельства, по которым останки попали в водоток. Территорию ЧП продезинфицируют. Кроме того, пробы с места происшествия проанализируют на наличие заболеваний.

Похожий инцидент гораздо большего масштаба случился в 2013 году на юге страны. В протекающей через Шанхай реке Хуанпу нашли тысячи мертвых свиней. Некоторые из погибших животных оказались инфицированы цирковирусом свиней, что поставило под угрозу водоснабжение региона. Еще через год примерно сто свиных туш достали из реки Ганьцзян в городе Наньчан на юго-востоке государства.

Свинофермы Китая восстанавливаются после эпидемии африканской чумы свиней, которая вспыхнула в 2018 году. Болезнь уничтожила половину поголовья животных в стране, которая считается крупнейшим в мире производителем свинины.