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Россию заподозрили в подготовке атаки на Украину через Белоруссию

Павел Тиунов
40 минут назад
Россия имеет реальную возможность атаковать Украину со стороны Белоруссии, заявил в эфире «Эспрессо.TV», бывший украинский посол в Минске Роман Бессмертный. Он указал на постоянное военное присутствие россиян в республике.
Бывший посол заявил о готовящейся атаки России на Украину через Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Бессмертный подчеркнул, что Россия и Белоруссия в последние годы заключили соглашения, которые позволяют Москве в случае необходимости произвести военное вторжение в Украину с белорусского направления.
Он отметил, что в настоящее время Белоруссия – «сателлит Кремля», а военное взаимодействие между странами наглядно демонстрируют многочисленные совместные учения и формирование «групп и единиц на западном и южном направлении».
Экс-посол напомнил, что сегодня в Белоруссии функционируют две российские военные базы и «строится третья». При этом российские войска после окончания учений и совместных парадов не торопятся покидать территорию республики и остаются в стране на неопределенный срок, резюмировал дипломат.
Ранее, как сообщал «Рамблер», политолог Павел Фельгенгауэр назвал совместные российско-белорусские военные учения признаком «скрытой оккупации» республики. Таким образом, по словам эксперта, Москва пытается сохранить свое влияние в республике.
В мире,Армия,Павел Фельгенгауэр,Роман Бессмертный,Россия,Беларусь,Украина,
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