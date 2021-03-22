Бывший посол заявил о готовящейся атаки России на Украину через Белоруссию

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Бессмертный подчеркнул, что Россия и Белоруссия в последние годы заключили соглашения, которые позволяют Москве в случае необходимости произвести военное вторжение в Украину с белорусского направления.

Он отметил, что в настоящее время Белоруссия – «сателлит Кремля», а военное взаимодействие между странами наглядно демонстрируют многочисленные совместные учения и формирование «групп и единиц на западном и южном направлении».

Экс-посол напомнил, что сегодня в Белоруссии функционируют две российские военные базы и «строится третья». При этом российские войска после окончания учений и совместных парадов не торопятся покидать территорию республики и остаются в стране на неопределенный срок, резюмировал дипломат.