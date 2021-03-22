В Норвегии после вакцинации AstraZeneca умерли двое

Норвегии зафиксированы два новых смертельных случая после вакцинации от коронавируса. Погибшие были привиты препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca, сообщило национальное Агентство лекарственных средств.

Незадолго до этого были госпитализированы пять человек, получивших вакцину. У всех была обнаружена «комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов». Один человек умер в начале прошлой недели, ещё двое — в конце.

Агентство не может исключать, что эти случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca, — говорится в сообщении ведомства.

Тогда же, на прошлой неделе, группа норвежских исследователей пришла к выводу, что AstraZeneca вызывает в организме мощный иммунный ответ, в ходе которого антитела могут провоцировать формирование тромбов. Использование препарата для вакцинации населения было приостановлено и пока не возобновлено, передаёт ТАСС.

После целого ряда сообщений о летальных исходах после вакцинации 18 марта Европейское агентство лекарственных средств признало препарат AstraZeneca эффективным. В организации отметили, что преимущества от его использования перевешивают риски. Сразу же после заявления ЕМА о возобновлении вакцинации сообщили в Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Словении и Нидерландах. При этом по-прежнему воздерживаются от применения препарата в Болгарии, Дании, Индонезии, Ирландии, Конго, Норвегии, Румынии, Таиланде и в некоторых других странах.