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В Норвегии после вакцинации препаратом AstraZeneca умерли ещё два человека 

News.ru 1 час назад
В Норвегии после вакцинации AstraZeneca умерли двое
Фото: Reuters
В Норвегии зафиксированы два новых смертельных случая после вакцинации от коронавируса. Погибшие были привиты препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca, сообщило национальное Агентство лекарственных средств.
Незадолго до этого были госпитализированы пять человек, получивших вакцину. У всех была обнаружена «комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов». Один человек умер в начале прошлой недели, ещё двое — в конце.
Агентство не может исключать, что эти случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca, — говорится в сообщении ведомства.
Тогда же, на прошлой неделе, группа норвежских исследователей пришла к выводу, что AstraZeneca вызывает в организме мощный иммунный ответ, в ходе которого антитела могут провоцировать формирование тромбов. Использование препарата для вакцинации населения было приостановлено и пока не возобновлено, передаёт ТАСС.
После целого ряда сообщений о летальных исходах после вакцинации 18 марта Европейское агентство лекарственных средств признало препарат AstraZeneca эффективным. В организации отметили, что преимущества от его использования перевешивают риски. Сразу же после заявления ЕМА о возобновлении вакцинации сообщили в Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Словении и Нидерландах. При этом по-прежнему воздерживаются от применения препарата в Болгарии, Дании, Индонезии, Ирландии, Конго, Норвегии, Румынии, Таиланде и в некоторых других странах.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом экспортировать её вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства. Это связано с тем, что компания приняла решение сократить поставки в страны ЕС.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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