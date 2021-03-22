В Европе заявили, что не нуждаются в российской вакцине 

Европе не нужна российская вакцина «Спутник V», заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон . По его словам, эксперты одобрили применение в странах ЕС четырёх других препаратов, использование которых будет способствовать формированию коллективного иммунитета.

Бретон подчеркнул, что в Европе одобрено вакцин больше, чем на каком-либо другом континенте. В настоящее время идёт процесс по налаживанию их производства на территории стран ЕС.

По словам чиновника, необходимо, чтобы препараты «массово производились» и «массово применялись». Он добавил, что если до июня в Европу будет поставлено 300-350 млн доз вакцин, коллективный иммунитет может быть сформирован уже к 14 июля.

«Нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"… и другие препараты», — заявил Бретон.

Сегодня россияне испытывают проблемы с производством своей вакцины и не исключено, что им в скором времени понадобится помощь, отметил он. ЕС готов эту помощь оказать, но не ранее второго полугодия, констатировал Бретон.

В начале марта, как сообщал «Рамблер», Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». В ее рамках будет оценено соответствие вакцины стандартам по эффективности, безопасности и качеству, установленным в ЕС. Осведомленный источник в Берлине заявил РИА Новости, что «Спутник V» может быть зарегистрирован в Евросоюзе во второй половине мая.