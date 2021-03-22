Страны Прибалтики соединит пешеходная тропа

Согласно представленным данным, тропа будет поделена на отрезки длиной в 20 километров, а также есть более упрощенный вариант, который делит тропу на 50 отрезков. Также власти планируют установить по периметру маршрута специальные указатели, а также пометить на карте возможные места для проживания или ночлега и местные достопримечательности.