ЕС готов блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Британию

Евросоюз может прибегнуть к блокировке поставок компонентов вакцины англо-шведской компании AstraZeneca в Британию, которые производятся на территории Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

Фото: Reuters Reuters

По данным агентства, в Европе намерены изучать вопрос экспорта до тех пор, пока производитель препарата не исполнит свои обязательства по поставкам в европейские страны.

Собеседник Bloomberg отметил, что пока завод в Нидерландах, на котором осуществляется производство компонентов вакцины от коронавируса нового типа, не получал больших заявок на поставки.