В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

ЕС готов блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Британию

Газета.Ru
19 часов назад
Евросоюз может прибегнуть к блокировке поставок компонентов вакцины англо-шведской компании AstraZeneca в Британию, которые производятся на территории Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.
ЕС готов блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Британию
Фото: ReutersReuters
По данным агентства, в Европе намерены изучать вопрос экспорта до тех пор, пока производитель препарата не исполнит свои обязательства по поставкам в европейские страны.
Собеседник Bloomberg отметил, что пока завод в Нидерландах, на котором осуществляется производство компонентов вакцины от коронавируса нового типа, не получал больших заявок на поставки.
Однако, как уточнил источник, если это произойдет, то ЕС вероятно отклонит их. Ранее стало известно, что ЕС обдумывает блокировку поставки вакцины от COVID-19 в Британию.
В мире,ЕС,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители