Депутат умерла на борту самолета

Депутат немецкого парламента ( Бундестага ) Карин Штренц умерла во время авиаперелета из Кубы в Германию. Об этом сообщает РИА Новости

Ей было 53 года. Как пояснил ее коллега Лаут Реберг, Штренц потеряла сознание во время полета, самолет сделал экстренную посадку в ирландском Дублине, но врачи не смогли спасти пациентку.