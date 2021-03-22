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Москва

Еврокомиссар заявил, что Европа не нуждается в российской вакцине «Спутник V» 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
В Европе заявили, что не нуждаются в российской вакцине
Фото: РИА Новости
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз не нуждается в российском препарате от коронавируса нового типа "Спутник V". Об этом сообщает телеканал TF1.
Свое заявление он объяснил тем, что ЕС уже одобрил четыре вакцины, наличие которых достаточно для проведения кампании по вакцинации населения.

"Поскольку мы — континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин — четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"… и другие препараты", — сказал Бретон.

Он также отметил, что одобренные Европой вакцины должны как массово производиться на территории объединения, так и массово применяться. По его словам, "у россиян проблемы с производством" препарата "Спутник V".
Еврокомиссар добавил, что, если России будет нужна помощь в этом вопросе, Европа готова к обсуждениям во втором полугодии. При этом он подчеркнул, что для ЕС приоритетными считаются те препараты, производство которых ведется на его территории. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что Германия может закупить "Спутник V".
РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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В мире , Тьерри Бретон , Ангела Меркель , Владимир Путин , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций , Бавария , Германия , Черногория
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