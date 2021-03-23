В понедельник, 8 марта, телеканал CBS
показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали
озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась
, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз
несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.