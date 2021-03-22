Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи

Согласно документу, они стали законными мужем и женой 19 мая 2018 года не секретно во дворе дома, а публично в Виндзорском замке. Эксперты полагают, что Меган Маркл неправильно выразилась, и их «тайная свадьба», во время которой они с принцем Гарри обменялись клятвами в присутствии архиепископа Кентерберийского, была репетицией перед настоящей церемонией.