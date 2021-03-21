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Принц Гарри написал предисловие к книге для детей 

Газета.Ru 3 часа назад
Принц Гарри написал предисловие к книге для детей
Фото: Peter Nicholls/Reuters
Британский принц Гарри написал предисловие к книге для детей «Больница у холма» автора Криса Коннотона. Об этом пишет The Times.
В книге рассказывается о подростке, который потерял мать, работавшую медсестрой в больнице во время пандемии. В предисловии принц Гарри поделился воспоминаниями о переживаниях после гибели своей матери принцессы Дианы (1961-1997). Герцог Сассекский заявил, что ее смерть оставила «огромную дыру внутри», которую в итоге заполнили другие люди «любовью и поддержкой».

«Мы все сталкиваемся с утратой в той или иной мере, но, когда родители уходят на небеса, мне сказали, что их душа, их любовь и память о них остаются с нами навсегда», — написал принц Гарри.

Он призвал потерявших родителей детей говорить о своих переживаниях и понимать, что чувство одиночества, горя и злости пройдет.
Ранее нарисованный свиньей портрет принца Гарри продали за $3260.
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В мире , принц Гарри , Газета The Times
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