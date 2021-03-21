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В Чехии высказались о возможности применения «Спутника V» 

Прайм 2 часа назад
В Чехии высказались о возможности применения «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Советник президента Чехии по вопросам здравоохранения, бывший глава минздрава Роман Примула заявил, что начинать изучение возможности использования в республике не одобренной в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) российской вакцины "Спутник V" уже бессмысленно, препарат был нужен для применения в ближайшие месяцы, а потом уже будет достаточно "иных вакцин".
Ранее Примула неоднократно высказывался о возможности применения в стране вакцины "Спутник V", а президент республики Милош Земан ранее заявлял, что некоторые чешские граждане напрасно умирают лишь потому, что глава минздрава Ян Блатны и директор Государственного института по контролю лекарств отказываются до регистрации европейским регулятором закупить российскую и китайскую вакцины.
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При этом Земан добавил, что намерен на встрече с премьером Андреем Бабишем инициировать отставку обоих медицинских руководителей. Земан также заявил, что из-за излишней бюрократии процесс регистрации вакцин в ЕМА длится 200-300 дней.

"Начинать изучение возможности использования в Чехии против COVID-19 российской вакцины "Спутник V", которая не прошла соответствующий процесс одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств, уже не имеет смысла. Препарат нужен был для проведения прививок сейчас, в течение ближайших месяцев, а потом будет достаточно иных вакцин. Вся суть была в том, чтобы ныне уже иметь "Спутник V". Когда же пройдет весь регистрационный цикл, как это официально представлено, то мы уже к этой вакцине не доберемся", — сказал Примула в эфире пражского телеканала CNN Prima News.

Экс-глава минздрава предложил чешским властям закупить вакцину AstraZeneca в тех странах, которые перестали сейчас ее использовать из-за последствий прививок. По мнению Примулы, не стоит отказываться от данного препарата, который в целом зарекомендовал себя хорошо.

"Судя по всему, это была буря в стакане воды, тех случаев (с серьезными последствиями прививок вакциной AstraZeneca — ред.) в действительности очень мало", — отметил Примула.

Для иммунизации населения с конца декабря 2020 года в Чехии используются вакцины Pfizer/BioNTech, с конца января 2021 года — вакцины AstraZenecа, а с февраля — вакцины Moderna.
Кроме того, эксперты Государственного института по контролю лекарств недавно приступили к изучению документации российской вакцины "Спутник V".
К ее использованию в Чехии призвал в феврале Земан, однако глава минздрава считает, что появление "Спутника V" в стране возможно лишь после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств.
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В мире , Милош Земан , Минздрав РФ , CNN , Чехия
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