Эксперт: Москва и Вашингтон не перейдут красную черту

«Кто бы ни спотыкался на трапах», обострение отношений невыгодно обеим сторонам, поскольку может привести к катастрофическим последствиям, сообщает ФАН.
«Я не думаю, что кто-то заинтересован в переходе от риторики к делу и в дальнейшем обострении и ухудшении отношений. Иначе что дальше? Третья мировая война?» - прокомментировал политтехнолог Константин Косачев.
«Предполагать, что Анатолий Антонов сейчас будет получать распоряжения о том, как разрушить Америку изнутри, я бы не стал», - добавил эксперт.
«Я боюсь, что пребывание Анатолия Антонова в Москве может оказаться достаточно долгим. Но Россия и США остаются ведущими государствами мира и от этого факта никуда не деться», - отметил Мизин.
«Разумеется, никакой войны не будет», — подытожил Мизин.