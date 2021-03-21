Эксперт: Москва и Вашингтон не перейдут красную черту

Он отметил, что Москва не могла не отреагировать на выпад Байдена. Но отзыв посла - «просто выражение неудовольствия, в большей степени — ритуал».

По его словам, странам придется взаимодействовать, «кто бы там и как ни спотыкался на трапах». Россия уже вернула себе международный статус, каким располагал Советский Союз.