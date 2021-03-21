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Оценена вероятность Третьей мировой войны после отзыва посла РФ в Москву

Майк Габриелян
7 часов назад
Политтехнологи рассказали о вероятности третьей мировой войны после заявления Байдена о Путине. По мнению аналитиков, Москва и Вашингтон не перейдут красную черту.
Эксперт: Москва и Вашингтон не перейдут красную черту
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Кто бы ни спотыкался на трапах», обострение отношений невыгодно обеим сторонам, поскольку может привести к катастрофическим последствиям, сообщает ФАН.
Ранее МИД РФ отозвал посла России в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций. Это произошло после скандальной речи Джозефа Байдена о Владимире Путине.
«Я не думаю, что кто-то заинтересован в переходе от риторики к делу и в дальнейшем обострении и ухудшении отношений. Иначе что дальше? Третья мировая война?» - прокомментировал политтехнолог Константин Косачев.
Он отметил, что Москва не могла не отреагировать на выпад Байдена. Но отзыв посла - «просто выражение неудовольствия, в большей степени — ритуал».
«Предполагать, что Анатолий Антонов сейчас будет получать распоряжения о том, как разрушить Америку изнутри, я бы не стал», - добавил эксперт.
Ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности, дипломат Виктор Мизин считает, что российский посол вернется в США нескоро.
«Я боюсь, что пребывание Анатолия Антонова в Москве может оказаться достаточно долгим. Но Россия и США остаются ведущими государствами мира и от этого факта никуда не деться», - отметил Мизин.
По его словам, странам придется взаимодействовать, «кто бы там и как ни спотыкался на трапах». Россия уже вернула себе международный статус, каким располагал Советский Союз.
«Разумеется, никакой войны не будет», — подытожил Мизин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что прошлой осенью миру предрекли Третью мировую войну.
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