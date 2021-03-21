В Японии прекратил действовать режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса прекратил свое действие с 00:00 22 марта (18:00 мск 21 марта) в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Таким образом, на территории Японии этот вид ограничительных мер больше не применяется.

Фото: © AP Photo/Koji Sasahara © AP Photo/Koji Sasahara

Тем не менее власти продолжат регулировать работу ресторанов и баров. До отмены ЧС им было предписано закрываться в 20:00 и за час до этого прекращать продажу спиртного. После его снятия режим работы этих заведений будет продлен до 21:00. Граждан также по-прежнему призывают без особой необходимости не покидать свои дома, а частный бизнес побуждают переводить персонал на удаленную работу.

В общей сложности нынешний режим ЧС в столичном регионе длился около двух с половиной месяцев. В предыдущий раз он вводился в апреле и мае предыдущего года во время первой волны заражений. За время действия ограничительных мер удалось примерно на 80% снизить показатель суточного прироста заражений в столичном регионе. В Токио и соседних трех префектурах 7 января было выявлено 4 277 заражений, сейчас этот показатель опустился примерно до 700.

Общее число случаев инфицирования по стране на данный момент составляет 457 тыс., зафиксировано 8,8 тыс. летальных исходов. Количество больных в тяжелом состоянии опустилось до 324. В пиковые дни этот показатель приближался к 1 тыс.

Усиление контроля

Сейчас власти Японии намерены в первую очередь уделять внимание выявлению новых штаммов коронавируса. Для этого на 40% предполагается усилить частоту проведения ПЦР-тестов. Кроме того, как заявил в воскресенье министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура, правительство намерено еще больше ужесточить контроль за въездом в Японию.

Речь идет о правилах, согласно которым, помимо ПЦР-тестов перед вылетом и в аэропорту прилета, прибывающие должны будут в течение трех суток после въезда находиться в специализированных карантинных учреждениях. После этого им необходимо будет сдать третий тест на коронавирус, и в случае отрицательного результата они смогут поехать домой, чтобы провести там еще две недели на карантине.

В настоящее время такие требования предъявляются к 24 странам, включая Великобританию, Венгрию, Германию, Италию, Францию, Чехию, однако Япония хочет применять их ко всем государствам и регионам.