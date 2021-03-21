Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес Путина. В частности, он заявил, что российский лидер "ответит" за якобы вмешательство в выборы в США. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Позже Байден выразил уверенность, что поговорит с Путиным "в какой-то момент".