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«Не понимал, о чем говорит»: адвокат Трампа оценил слова Байдена про Россию 

ТК «Звезда» и ещё 12 26 минут назад
Адвокат Трампа оценил слова Байдена про Россию
Фото: globallookpress.com
Адвокат, представлявший интересы экс-лидера США Дональда Трампа в Верховном суде, Брюс Маркс прокомментировал скандальные заявления президента Джо Байдена в адрес России.
Напомним, политик в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. Байден спрогнозировал подобное развитие событий и конкретно в отношении лидера РФ Владимира Путина.

«Думаю, это была ошибка. Вряд ли Байден вообще понимал, о чем говорит. В то время, как мы желали бы наладить отношения с Россией, это было бы абсолютно бессмысленно — вот так оскорблять президента Путина», — рассказал Маркс.

По его словам, Байден «не думал о том, что говорит». Адвокат также подчеркнул, что есть богатая история ошибок, которые действующий президент США делал в речи даже в молодости.

«И это очень беспокоит, потому что президент соединенных Штатов должен следить за словами и формулировками», — отметил Маркс.

Также адвокат отметил, что если бы он баллотировался в президенты, то хотел бы, чтобы Путин был его политическим стратегом.

«Его ответ был блестящим. Он отличный оратор, я часто смотрю его выступления. Совершенно правильно было предложить все обсудить. Думаю, что он вышел из положения наилучшим возможным образом», — заключил Маркс.

Сам президент РФ Владимир Путин также отметил, что у США не получится проводить антироссийскую политику и одновременно вести работу с Россией, исходя из собственных интересов. Вашингтону придется учитывать интересы Москвы, напомнил российский лидер.
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В мире , Политика , Джозеф Байден , Брюс Маркс , Дональд Трамп , Владимир Путин , телеканал АВС , Москва , США
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