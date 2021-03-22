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Экс-глава разведки США из-за ошибки Google «стал» президентом 

Газета.Ru и ещё 1 38 минут назад
Экс-глава разведки США из-за ошибки Google «стал» президентом
Фото: ТАСС
Ошибка Google привела к тому, что президентом Америки назывался экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл, сообщает телеканал "360". Такая информация появлялась при составлении запроса "кто президент Соединенных Штатов", набранного в поисковой строке.

"Google и "Википедия" внесли обновления. А на дворе еще не 1 апреля", — так политик прокомментировал тот факт, что машинные программы спутали с президентом США.

Он написал об этом пост на своей официальной странице в Instagram. Воспользовавшись неожиданной для него ролью, политик поиграл в президента и начал выдумывать новые законы и указы. Гренелл пообещал "твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх".
Эта шутка отсылает, видимо, к споткнувшемуся трижды Байдену, который накануне запинался, поднимаясь по трапу самолета.
Ричард Гренелл является бывшим чиновником администрации Дональда Трампа. Экс-президент Соединенных Штатов заявил, что США будут зависеть от поставок нефти из России.
Он рассказал об этом, выступая на 47-й Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Орландо, штат Флорида.
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Комментарии 7
В мире , США , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , Google
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