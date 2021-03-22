"Google и "Википедия" внесли обновления. А на дворе еще не 1 апреля", — так политик прокомментировал тот факт, что машинные программы спутали с президентом США.

Он написал об этом пост на своей официальной странице в Instagram. Воспользовавшись неожиданной для него ролью, политик поиграл в президента и начал выдумывать новые законы и указы. Гренелл пообещал "твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх".

Эта шутка отсылает, видимо, к споткнувшемуся трижды Байдену, который накануне запинался, поднимаясь по трапу самолета.

Ричард Гренелл является бывшим чиновником администрации Дональда Трампа . Экс-президент Соединенных Штатов заявил, что США будут зависеть от поставок нефти из России.

Он рассказал об этом, выступая на 47-й Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Орландо, штат Флорида.