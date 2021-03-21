Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов
объяснил, что подобные решения принимаются во многих странах как стандартная практика. Он добавил, что теперь физическим и юридическим лицам из других стран не получится приобрести участки на числящихся в указе территориях. При этом реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит. Однако подобной собственности все же придется столкнуться с ограничениями: у иностранцев не будет права наследовать участки или получать их при разделе супружеской собственности.