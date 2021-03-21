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МИД Украины не признал указ Путина о владении землей в Крыму

Украина.ру
45 минут назад
Указ президента России Владимира Путина о запрете иностранцам владеть замлей в Крыму является юридически ничтожным. Об этом 20 марта заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина
По словам представителя внешнеполитического ведомства, Киев намерен восстанавливать права «законных собственников» на земли после «возвращения» территории полуострова.
Он добавил, что в МИД Украины уверены, что указ российского лидера не приведет ни к каким последствиям в правовом поле для Киева.
Накануне Путин подписал указ, вводящий запрет для граждан иностранных государств владеть землей на большей части Крыма. Ограничение затрагивает 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образований Севастополя.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов объяснил, что подобные решения принимаются во многих странах как стандартная практика. Он добавил, что теперь физическим и юридическим лицам из других стран не получится приобрести участки на числящихся в указе территориях. При этом реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит. Однако подобной собственности все же придется столкнуться с ограничениями: у иностранцев не будет права наследовать участки или получать их при разделе супружеской собственности.
В мире,Олег Николенко,Александр Молохов,Владимир Путин,МИД,РБК-Украина,Республика Крым,Киев,Украина,
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