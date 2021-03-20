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Москва

Премьер Болгарии готов объявить дипломатов РФ персонами нон грата из-за дела о шпионаже 

ТАСС 50 минут назад
Болгария решила объявить российских дипломатов персонами нон грата
Фото: Reuters
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами. Об этом сообщила в субботу правительственная пресс-служба.

"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами", — сказал премьер, комментируя задержание в пятницу болгарской прокуратурой шести человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Борисов подчеркнул, что операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии.

"Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе "Балканский поток", но шпионить за нашими возможностями в НАТО Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость", — заявил премьер.

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В мире , НАТО
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