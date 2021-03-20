Болгария решила объявить российских дипломатов персонами нон грата

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами. Об этом сообщила в субботу правительственная пресс-служба.
"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами", — сказал премьер, комментируя задержание в пятницу болгарской прокуратурой шести человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ.
Борисов подчеркнул, что операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии.
"Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе "Балканский поток", но шпионить за нашими возможностями в НАТО Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость", — заявил премьер.