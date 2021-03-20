В Дании зафиксирован второй случай смерти после вакцины AstraZeneca

Власти Дании в субботу заявили о двух случаях тромбоза с кровоизлиянием в мозг после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters

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Речь идет о медиках больницы в Копенгагене . Погибшие получили вакцину AstraZeneca менее чем за 14 дней до заболевания.

Датское агентство по лекарственным средствам подтвердило, что получило два «серьезных отчета», не предоставив подробностей. Сведений о том, на какой день после прививок возникли тромбы, пока нет.

Наблюдательный орган Европейского союза по контролю за лекарственными препаратами заявил в четверг, что преимущества вакцины перевешивают риски. После этого ряд стран, включая Германию и Францию, отменил решение о временной приостановке использования AstraZeneca.

При этом директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Эмер Кук сказал, что наблюдательный орган не может окончательно исключить связь между инцидентами с тромбозом и вакциной.

Ранее из европейских стран поступали массовые сообщения о тромбах, возникающих после прививок AstraZeneca. В итоге более десятка стран приостановили использование вакцины.

В компании AstraZeneca, которая разработала вакцину совместно с Оксфордским университетом, говорят, что препарат получили более 17 миллионов человек в ЕС и Британии. По мнению фарма-бизнесменов, доказательств повышенного риска образования тромбов нет.