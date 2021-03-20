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Зеленский продлил санкции против Сбербанка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Зеленский продлил санкции против Сбербанка
Фото: ТАСС
Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против «дочки» Сбербанка.
Также санкции продлеваются в отношении Проминвестбанка — дочерней структуры российской госкорпорации ВЭБ. РФ, проданной украинскими властями, передает ТАСС.
Кроме того, Зеленский сообщил, что на заседании СНБО поддержали предложение «о применении персональных санкций, в частности блокировании всех активов и имущества, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, лишении всех государственных наград» в отношении 27 лиц, в числе которых бывшие украинские и российские политики. Киев вводит санкции вслед за санкциями США и ЕС.
В частности, СНБО Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова. Президент Украины отметил, что это «логично и странно». «Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали начиная с 2014 года», — приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский анонсировал введение в стране так называемого экономического паспорта украинца, по которому «все дети, рожденные на Украине, до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины». Они «будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке», а после «достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования на Украине». Кроме того, Зеленский утвердил решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации.
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В мире , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Николай Азаров , ЕС , Сбербанк России , Проминвестбанк , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Киев , США
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