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Лукашенко назначил Мезенцева на пост госсекретаря Союзного государства

RT на русском
29 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мезенцева, освобождённого от исполнения обязанностей российского посла в Минске, председателем Высшего Государственного совета Союзного государства.
Лукашенко назначил экс-посла России госсекретарем Союзного государства
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Григорий Рапота был освобождён от должности госсекретаря Союзного государства. Ему объявлена благодарность «за значительный вклад в развитие Союзного государства».
19 марта президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от исполнения обязанностей российского посла в Белоруссии.
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