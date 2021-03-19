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Москва

Байден трижды споткнулся о трап самолета 

Вероника Полынина 1 час назад
Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видео инцидента опубликована в телеграм-канале РИА «Новости».
На записи Байден начинает подниматься в самолет, спотыкается, идет дальше, спотыкается еще раз, а затем, преодолев одну ступеньку, падает. Затем Байден отряхнул колени и продолжил бодро подниматься по трапу, на всякий случай держась за перила обеими руками.
Ранее, как сообщал «Рамблер», широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC.
Американский лидер раскритиковал президента России Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что главе РФ придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского президента убийцей. Путин в ответ на критику со стороны Байдена пожелал западному коллеге здоровья и вспомнил детскую присказку — «кто обзывается, тот сам так называется».
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В мире , Джозеф Байден , Владимир Путин , РИА Новости , телеканал АВС
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