Байден трижды споткнулся о трап самолета 

На записи Байден начинает подниматься в самолет, спотыкается, идет дальше, спотыкается еще раз, а затем, преодолев одну ступеньку, падает. Затем Байден отряхнул колени и продолжил бодро подниматься по трапу, на всякий случай держась за перила обеими руками.

Ранее, как сообщал «Рамблер», широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC.