На Украине начали выпускать на свободу бойцов «Торпедо»

Суд в Киеве решил отправить под домашний арест четырех экс-бойцов украинского батальона «Торнадо», обвиняемых в убийствах, изнасилованиях, пытках и грабежах в Донбассе. Бывшие боевики выходят на свободу благодаря «закону Савченко», отмененного почти четыре года назад, и неожиданного снисхождения суда, пишут СМИ. При этом единственное, что удерживает их от полного освобождения — дело о беспорядках в СИЗО , которое защита экс-бойцов уже называет «политически ангажированным».

На Украине начали выпускать на свободу бойцов скандально известного батальона украинского МДВ «Торнадо». С февраля по март на волю выпустили уже четырех человек — Анатолия Пламадяла, Бориса Гульчука, Никиту Куста и Максима Глебова . Все они получили тюремные сроки за причастность к изнасилованиям и пыткам в зоне конфликта в Донбассе.

Об этих экс-бойцах «Торнадо» известно несколько неоднозначных фактов. В частности, Пламадяла во время слушаний дела о преступлениях батальона обливал прокуроров из принесенных под одеждой бутылок «зловонной субстанцией», дабы сорвать допрос пострадавших. А Глебов известен тем, что в СИЗО отрезал себе часть уха и бросил под ноги конвоиру, из-за чего тот потерял сознание.

Изнасилования, пытки и убийства

Батальон «Торндадо» был сформирован как спецподразделение МВД Украины осенью 2014 года, в его состав вошли представители батальона «Шахтерск», расформированного из-за массовых свидетельств мародерства в зоне конфликта в Донбассе.

Просуществовал «Торнадо» не долго — батальон распустили к июню 2015 года по решению военной прокуратуры Украины. Основной причиной для этого послужило многочисленные доказательства массовых грабежей, насилия и пыток со стороны бойцов подразделения, в особенности в отношении гражданских лиц.

Согласно выводам прокуроров, бойцы батальона практиковали бессудные убийства, пытки и изнасилования, в том числе к лицам мужского пола, фиксируя свои преступления на видеокамеры или мобильные телефоны. Кроме того, как оказалось, каждый четвертый представитель роты имел судимость, а комбат Онищенко бывал в местах лишения свободы дважды.

В рамках судебного процесса в отношении бойцов некоторые из них утверждали, что у них постоянно было около десятка пленных: их размещали в подвале школы в Лисичанске, переоборудованном в «пыточную камеру». При этом также звучали свидетельства о том, что Онищенко заставлял своих бойцов забирать имущество у гражданского населения. Впоследствии оно использовалось личным составом «Торнадо».

Защита экс-бойцов настаивала на том, что дело против них сфабриковано и представителей батальона просто подставили, несмотря на признание нескольких человек, а также наличие множества свидетелей и видеоматериалов, доказывающих насилие и пытки.

Сами же «торнадовцы» по большей части отрицали обвинения, заявляя, что лишь боролись с контрабандой в Луганской области.

«Закон Савченко»

За преступления во время службы в «Торнадо» в 2017 году Гульчука, Глебова и Куста приговорили к 9 годам тюрьмы, а Пламадяла получил 8 лет лишения свободы. Однако их сроки истекли еще в 2020 году. Этому помог так называемый «закону Савченко ».

На Украине его приняли в 2015 году по инициативе депутата Надежды Савченко. На тот момент она находилась в заключении в России по обвинению в пособничестве убийству военных журналистов.

Ее инициатива предполагала, чтобы один день предварительного заключения засчитывается за два дня отбывания наказания.

В 2017 году на Украине этот закон отменили, но его нормы все равно позволили существенно сократить тюремный срок для экс-бойцов «Торнадо», так как они попали под стражу во время действия закона.

С учетом «закона Савченко» в этом году тюремный срок по делу о преступлениях батальона в Донбассе истекает у комбата батальона Руслана Онищенко , осужденного на 11 лет. С точки зрения издания «Страна.ua», это делает возможным скорое освобождение руководителя скандального «Торнадо», на что также намекает увеличение активности его сторонников в соцсетях.

Благодаря этому закону на свободу на Украине досрочно вышли более 10 тыс. человек. Однако, по словам депутата Рады Антона Яценко, как минимум полторы тысяч из отпущенных заключенных сразу же вновь совершили преступление. Собственно, это послужило одним из главных аргументов в кампании по отмене «закона Савченко».

Почти на воле

Хотя благодаря «закону Савченко» сроки бойцов «Торнадо» истекли, до недавнего времени они продолжали оставаться за решеткой. Причиной стали другие их преступления, совершенные уже в СИЗО.

Инцидент в Лукьяновском следственном изоляторе произошел в 2017 году. Заключенные оказали сопротивление правоохранителям во время обыска в их камерах, пригрозив полицейским убийством.

Они облили сотрудников СИЗО бензином и попытались поджечь, а также использовали самодельные взрывпакеты.

Из-за инцидента в Лукьяновском СИЗО, где экс-бойцы сопротивлялись правоохранителям и препятствовали обыскам, было возбуждено дело по факту нарушения семи статей уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа), по которой им грозит пожизненное заключение.

Несмотря на тяжесть обвинений, Шевченковский суд Киева решил отправить Гульчука, Глебова, Куста и Пламадяла под домашний арест на время расследования этого дела.

Помимо этих четверых в деле также фигурируют еще четверо представителей батальона — комбат Онищенко, его заместитель Никола Цукур, белорус Даниил Ляшук и Илья Холод. Все они также получили тюремные сроки за преступления в Донбассе. Так, Ляшук получил 10 лет тюрьмы, Холод — 9,5 лет и Цукур — 9 лет.

Как пишет «Страна.ua», неизвестно, почему суд в Киеве решил проявить снисхождение к четырем бывшим бойцам батальона, выпустив их под домашний арест. По сути, дело о беспорядках в СИЗО — единственное, что удерживало их в заключении.

Следующее заседание Шевченковского суда по этому делу должно пройти в начале апреля. Пока нельзя сказать, решит ли судья отпустить кого-либо из фигурантов под домашний арест, но защита обвиняемых уже прямо заявляет, что само расследования является «политически ангажированным».