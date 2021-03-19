Финляндия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Ситуация будет дополнительно оценена на следующей неделе, и вакцинация AstraZeneca будет возможно продолжена не ранее понедельника, 29 марта. THL сообщит о результатах расследования, как только появится новая информация. Вакцинация другими вакцинами продолжается в обычном режиме, уточняют медики.