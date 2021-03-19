Финляндия приостановила использование вакцины AstraZeneca

"По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок Fimea, в Финляндии было зарегистрировано два тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca. В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи", - говорится в сообщении.