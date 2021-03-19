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Еврокомиссия объявила начало третьей волны коронавируса 

Павел Тиунов 19 марта 2021
Еврокомиссия объявила начало третьей волны коронавируса
Фото: РИА Новости
Европейские страны накрывает третья волна пандемии, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. По ее словам, в Европе следует ускорить вакцинацию местного населения, сообщает ТАСС.
Спинант признала очередной разгул коронавируса на брифинге в Брюсселе. Она подчеркнула, что в европейских странах ситуация отличается: где-то инфекция распространяется постепенно, где-то стремительными темпами.

«Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения», — заявила она.

Как сообщал «Рамблер», с начала февраля в европейских странах наблюдается рост числа заражений. Об этом заявлял глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге. Наступление третьей волны пандемии признавали канцлер Германии Ангела Меркель и власти Швеции. 1 марта Финляндия объявила в стране чрезвычайное положение и через неделю ввела локдаун.
Всеобщий карантин с 20 марта вводится в Польше. О росте числа заболевших в начале марта сообщили власти Франции, Эстонии и Италии. В испанском регионе Галисия местных жителей решили штрафовать за отказ делать прививки на сумму от 1 тысячи евро до 60 тысяч. Ограничительные меры усилили также в Словакии, Чехии, Бельгии.
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В мире , Ангела Меркель , ВОЗ , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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