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«Спутник V» одобрили 53 страны 

ИА Regnum и ещё 24 19 марта 2021
«Спутник V» одобрили 53 страны
Фото: РИА Новости
53-й страной, одобрившей применение «Спутника V» — российской вакцины от COVID-19, стал Камерун, сообщили 19 марта в РФПИ.
По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Африка среди других континентов — один из лидеров по количеству государств, одобривших применение «Спутника V».

«Поддерживаем решение министерства здравоохранения Камеруна, которое позволит обеспечить доступ населения к одному из лучших мировых препаратов против коронавируса»? — Дмитриев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 марта, «Спутник V» был одобрен к применению на Филиппинах, а неделю назад одобрение российская вакцина получила в Азербайджане. 50-й страной, одобрившей «Спутник V», стала Намибия.
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В мире , COVID-19 , Камерун
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