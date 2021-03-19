Лукашенко посетовал на белорусскую молодежь и вспомнил о геноциде 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что молодежь слабо разбирается в истории своего народа, и предложил чаще напоминать ей о геноциде в годы Великой Отечественной войны, пишет БЕЛТА.

Глава государства посетовал, что на протяжении длительного времени власти плохо вели просветительскую работу с молодежью по предотвращению реабилитации нацизма. По его словам, многие белорусы забыли о массовых убийствах и этнических чистках во времена оккупации.

«Это был самый настоящий страшный геноцид. И белорусов, и русских, и евреев, украинцев», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что жители страны вдоволь «хлебнули добра» из-за пособников Третьего рейха.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.

Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами . Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.