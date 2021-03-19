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Лукашенко посетовал на белорусскую молодежь и вспомнил о геноциде 

Lenta.ru и ещё 1 19 марта 2021
Лукашенко посетовал на белорусскую молодежь и вспомнил о геноциде
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что молодежь слабо разбирается в истории своего народа, и предложил чаще напоминать ей о геноциде в годы Великой Отечественной войны, пишет БЕЛТА.
Глава государства посетовал, что на протяжении длительного времени власти плохо вели просветительскую работу с молодежью по предотвращению реабилитации нацизма. По его словам, многие белорусы забыли о массовых убийствах и этнических чистках во времена оккупации.

«Это был самый настоящий страшный геноцид. И белорусов, и русских, и евреев, украинцев», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что жители страны вдоволь «хлебнули добра» из-за пособников Третьего рейха.
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.
Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.
Лукашенко не раз сравнивал недовольных его политикой с фашистами и называл предателями страны. В массовых выступлениях против своей власти он обвинял американцев и «буржуйчиков».
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В мире , Геноцид , Александр Лукашенко , МВД
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