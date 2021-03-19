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Москва

Глава ДНР рассказал о страхе врагов перед русскими 

Мария Иванова 1 час назад
Глава ДНР рассказал о страхе врагов перед русскими
Фото: ТАСС
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что враги боятся Россию из-за сплоченности русского народа. Об этом сообщается на его официальном сайте.
Пушилин посетил праздничные мероприятия мотоклуба «Ночные волки», посвященные седьмой годовщине присоединения Крыма к России.

«Здесь русский дух, русские люди, единомышленники, друзья. Крым уже дома. Мы продолжаем этот путь — он сложнее, но абсолютно точно направлен в сторону России, нашей большой Родины», — заявил Пушилин во время выступления в Крыму.

По его мнению, Крым и Донбасс — «бастионы русского мира, вступившие в открытое сопротивление».

«Самосознание русской цивилизации только просыпается. Русских и Россию враги боятся не просто так, а потому что знают, исходя из опыта исторических событий: когда в самые сложные моменты Русскому государству становится тяжело, русские люди объединяются, становятся надежным непреодолимым щитом и побеждают», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», осенью прошлого года, поздравляя Владимира Путина с днем рождения, Пушилин заявил, что благодаря российскому президенту ДНР и Лер «получили возможность развиваться и строить планы на будущее, которое они видят непременно в составе России».

«Но уже сегодня мы фактически чувствуем себя россиянами — гражданами большой страны», — сказал тогда Пушилин.

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В мире , Денис Пушилин , Владимир Путин , Ночные волки
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