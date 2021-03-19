Глава ДНР рассказал о страхе врагов перед русскими 

«Самосознание русской цивилизации только просыпается. Русских и Россию враги боятся не просто так, а потому что знают, исходя из опыта исторических событий: когда в самые сложные моменты Русскому государству становится тяжело, русские люди объединяются, становятся надежным непреодолимым щитом и побеждают», — подчеркнул он.