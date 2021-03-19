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В Польше назвали причину «сложных отношений» с Россией

ИА Regnum
17 минут назад
России якобы не нужно «улучшение отношений с Варшавой», потому что она «не готова к компромиссу в сфере исторической памяти». Об этом заявил польский дипломат, бывший посол Польши в Москве Влодзимеж Марциняк 18 марта в эфире Polskie Radio.
В Польше назвали причину «сложных отношений» с Россией
Фото: ReutersReuters
«Попытки правительства Польши нормализовать отношения с Россией, предпринимаемые еще в 2016 году, не дали результата. Я напомню, что в течение последних лет преодолеть застой во взаимоотношениях с Москвой не удалось ни одному правительству, также правительствам либералов и левых сил», — заявил Марциняк.
По его словам, в Польше «политики и политологи постоянно ищут причины, по которым отношения Варшавы и Москвы остаются напряженными, но чаще всего они приходят к неверным выводам».
«На самом деле причина кроется в абсолютно разных взглядах на историю: Россия пытается навязывать свой ложный нарратив о роли СССР во Второй мировой войне Идут постоянные попытки обвинить Польшу и обелить советское руководство Налаживание отношений с Польшей вынудит Москву прийти с нами к компромиссу в видении истории, но там к этому не готовы. Они во внешней политике, а в последнее время и во внутренней, часто опираются на наследие СССР», — заявил экс-посол.
Марциняк считает, что в связи с указанными причинами, «отношения Польши и России наверняка будут налажены лишь после полной смены поколений в российских элитах».
В мире,Москва,Варшава,
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