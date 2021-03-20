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За сутки в КНР выявлено 12 новых случаев коронавируса

RT на русскомиещё 1
1 час назад
За прошедшие сутки в Китае было выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом, все случаи — завозные.
12 новых случаев COVID выявлено в Китае за сутки
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что из числа новых случаев, восемь человек болеют бессимптомно.
За прошедшие сутки летальных исходов не зафиксировано.
Общее число заболевших в Китае превысило 90 тыс.
Ранее Китай одобрил для экстренного использования пятую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
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