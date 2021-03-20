12 новых случаев COVID выявлено в Китае за сутки

За прошедшие сутки в Китае
было выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом, все случаи — завозные.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что из числа новых случаев, восемь человек болеют бессимптомно.
За прошедшие сутки летальных исходов не зафиксировано.
Общее число заболевших в Китае превысило 90 тыс.
Ранее Китай одобрил
для экстренного использования пятую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.