Филиппины одобрили «Спутник V» 

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Филиппины одобрили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного использования, сообщает Reuters со ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.

"Известные и потенциальные преимущества вакцины "Спутник V" перевешивают известные и потенциальные риски указанной вакцины", — заявил на пресс-конференции глава филиппинского регулятора Роландо Энрике Доминго.

Российский препарат стал четвертой вакциной, получившей разрешение на экстренное использование в чрезвычайных ситуациях на Филиппинах.