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Филиппины одобрили «Спутник V» 

Газета.Ru 57 минут назад
Филиппины одобрили «Спутник V»
Фото: Depositphotos
Филиппины одобрили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного использования, сообщает Reuters со ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.

"Известные и потенциальные преимущества вакцины "Спутник V" перевешивают известные и потенциальные риски указанной вакцины", — заявил на пресс-конференции глава филиппинского регулятора Роландо Энрике Доминго.

Российский препарат стал четвертой вакциной, получившей разрешение на экстренное использование в чрезвычайных ситуациях на Филиппинах.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску "Спутника V" в Евросоюз при условии безопасности препарата. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
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В мире , Себастьян Курц , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций , Reuters , Австрия , Филиппины
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