Несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России арестованы в Болгарии . Задержания произошли в Софии

Об этом со ссылкой на источники сообщило в пятницу Болгарское национальное телевидение.

Согласно источникам, сотрудники спецслужб провели экстренную операцию по захвату подозреваемых. Были обысканы несколько адресов в южных районах столицы.

Прокуратура и МВД Болгарии не подтверждают, но и не опровергают информацию.

В рамках операции в четверг полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе «Тракия» в сторону города Пловдив. Один из подозреваемых был задержан именно на этой магистрали.