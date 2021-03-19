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Москва

ТВ: Болгария арестовала несколько россиян-«шпионов» 

News.ru и ещё 1 27 минут назад
Несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России арестованы в Болгарии. Задержания произошли в Софии.
Об этом со ссылкой на источники сообщило в пятницу Болгарское национальное телевидение.
Согласно источникам, сотрудники спецслужб провели экстренную операцию по захвату подозреваемых. Были обысканы несколько адресов в южных районах столицы.
Прокуратура и МВД Болгарии не подтверждают, но и не опровергают информацию.
В рамках операции в четверг полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе «Тракия» в сторону города Пловдив. Один из подозреваемых был задержан именно на этой магистрали.
Ранее NEWS.ru писал, что болгары заняли сторону России по Крыму. Недавно глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Крым вошёл в состав России на законных основаниях — по итогу проведённого по международным нормам референдума, и никто, в том числе власти западных государств во главе с США, не сможет изменить эту реальность.
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Комментарии
В мире , Сергей Лавров , МИД , Генпрокуратура РФ , МВД , Болгария , Пловдив , Республика Крым , София
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