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Москва

В США заявили, что будут реагировать на действия России 

ТАСС 53 минуты назад
Соединенные Штаты будут предпринимать ответные действия в отношении России, если посчитают это оправданным, однако хотят сохранить возможности для сотрудничества между двумя странами. Такую позицию изложила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала Эм-эс-эн-би-си.

"Мы не собираемся сидеть смирно, терпеть и смотреть в другую сторону, когда российское правительство вмешивается в наши выборы, когда назначают награду за наших солдат , когда они предпринимают враждебные действия против нашей страны. Президент [США Джо Байден] будет прямолинейным, он будет предпринимать действия, когда это оправданно, и не станет смягчать слова или отступать, когда такие слова должны прозвучать. В то же время дипломатия работает, только когда она в функциональном состоянии. Разница с тем, что было последние четыре года, состоит в том, что вы не отступаете, вы прямолинейны, вы выражаете свою озабоченность, когда есть причины, и вы ищете возможности для совместной работы", — сказала Псаки.

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В мире , Джозеф Байден , Правительство РФ , Администрация США , Нью-Йорк , США
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