США собрались смягчить ограничения на въезд из ряда стран

Американские власти готовятся в середине мая смягчить введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд из ряда стран. Об этом сообщила телекомпания CNBC , ссылаясь на источники.

По их данным, будут сняты ограничения на пересечение границ Мексики и Канады с США. Кроме того, ожидается смягчение требований к въезду из Бразилии и ряда европейских стран, включая Великобританию, пишет ТАСС . Такое решение связано с массовой вакцинацией населения в США.

Ранее Вашингтон продлил до 21 апреля действие ограничений на пересечение сухопутных границ с Мексикой и Канадой. Кроме того, сохраняются ограничения на въезд из государств Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии, ЮАР.

По последним данным, в США выявлено более 29,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 538,7 тысячи человек. Свыше 75,4 миллиона американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а примерно 40,9 миллиона человек — прошли полную вакцинацию.