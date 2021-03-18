В США отреагировали на предложение Путина поговорить с Байденом

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Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что ответить на предложение Путина ей пока нечего: завтра, 19 марта, американский лидер будет находиться в Джорджии и будет занят.

В Белом доме добавили, что США находятся в контакте с российским руководством.

«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», - сказала Псаки, ее слова приводит РИА «Новости».

Она отметила, что Байден уже беседовал с Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал.

Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Путин предложил своему американскому коллеге «продолжить дискуссию» в прямом эфире.

«Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссию. Мне представляется, что это было бы интересно», - заявил Путин.