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В США отреагировали на предложение Путина поговорить с Байденом

Вероника Полынина
1 час назад
В пресс-службе Белого дома отреагировали на предложение российского президента Владимира Путина об онлайн-дискуссии с президентом США Джо Байденом.
В США отреагировали на предложение Путина поговорить с Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что ответить на предложение Путина ей пока нечего: завтра, 19 марта, американский лидер будет находиться в Джорджии и будет занят.
В Белом доме добавили, что США находятся в контакте с российским руководством.
«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», - сказала Псаки, ее слова приводит РИА «Новости».
Она отметила, что Байден уже беседовал с Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал.
Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Путин предложил своему американскому коллеге «продолжить дискуссию» в прямом эфире.
«Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссию. Мне представляется, что это было бы интересно», - заявил Путин.
Предложение о разговоре в прямом эфире стало продолжением заочной дискуссии, которая началась с интервью Джо Байдена, в котором он назвал Владимира Путина убийцей. В ответ Путин пожелал оппоненту здоровья и заметил, что «кто обзывается, тот сам так называется».
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