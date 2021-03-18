В США отреагировали на предложение Путина поговорить с Байденом

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что ответить на предложение Путина ей пока нечего: завтра, 19 марта, американский лидер будет находиться в Джорджии и будет занят.
В Белом доме добавили, что США находятся в контакте с российским руководством.
«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», - сказала Псаки, ее слова приводит РИА «Новости».
Она отметила, что Байден уже беседовал с Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал.
Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Путин предложил своему американскому коллеге «продолжить дискуссию» в прямом эфире.
«Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссию. Мне представляется, что это было бы интересно», - заявил Путин.
Предложение о разговоре в прямом эфире стало продолжением заочной дискуссии, которая началась с интервью Джо Байдена, в котором он назвал Владимира Путина убийцей. В ответ Путин пожелал оппоненту здоровья и заметил, что «кто обзывается, тот сам так называется».