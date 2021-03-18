Первая страна в мире завершила вакцинацию 

«Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения», — рассказал глава Минздрава.