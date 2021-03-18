Обзор иноСМИ: ЕС начали вакцинный шантаж 

США стремятся к «арктическому господству»

Пентагон объявил о планах построить новый штаб в Арктике и начать усиленную подготовку воинских частей к долгосрочным миссиям в ледяном регионе. Как пишет The Washington Times, власти США вложат значительные средства в улучшение качества жизни солдат, дислоцированных на Аляске , в рамках новой радикальной стратегии.

Издание подчеркивает, что с помощью этой стратегии Штаты планируют бороться с Россией за «арктическое господство». В американском Минобороны отметили, что большинство арктических стран являются союзниками США, но основные соперники Америки — Россия и Китай — «разработали арктические стратегии с геополитическими целями, противоречащими интересам США».

В ЕС начали вакцинный шантаж

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поставит экспорт в страны, производящие вакцину от коронавируса, в зависимость от уровня их собственной открытости. Как отмечает Bild, речь может идти о прекращении экспорта вакцин в Великобританию.

Фон дер Ляйен отметила, что британская AstraZeneca поставит ЕС только около 70 миллионов доз вакцины во втором квартале. Это значительно меньше 180 миллионов, которые компания обещала поставить, отметила глава ЕК. «Мы должны гарантировать две вещи при экспорте: взаимность и соразмерность. Мы подумаем о том, является ли экспорт в страны с более высоким уровнем вакцинации, чем у нас, соразмерным», — подчеркнула она.

В Китае смоделировали войну России и Польши

Китайский портал Sina заявил , что возможный военный конфликт России и Польши стал бы «кошмарным сном для НАТО » из-за бронетанковых систем России, работающих под прикрытием ПВО и истребителей. Так в Sina прокомментировали недавние доклады западных стран об исходе гипотетической войны с Россией.

В небольшой Калининградской области Россия разместила ракетный комплекс «Искандер», зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности С-400 и другие вооружения. Кроме того, у Калининграда есть бомбардировщик Ту-22М3. Издание назвало его одной из главных угроз для НАТО. Как отмечает Sina, проведенные Польшей учения показали, что на четвертый день войны страна потеряла бы более 80 процентов своей армии.

«*** вашу маму»: грузин устроил скандал на «Евровидении»

Представитель Грузии на «Евровидении-2021» Торнике Кипиани пригрозил критикам своего выступления «*** их маму». Об этом рассказал 5.ua.

Кипиани опубликовал пост, в котором назвал очень печальным, что ему приходится «использовать это дерьмо-шоу „Евровидение“ для продвижения песни». «Я оставлю это здесь, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но если кто-либо скажет что-то негативное по вступлению — я *** вашу маму», — написал он. Интернет-пользователи в ответ потребовали дисквалифицировать музыканта.

Почти 20 стран потребовали от России допуска в Крым

ОБСЕ и Дипломаты из почти двух десятков стран призвали Россию допустить в Крым представителей ООН Совета Европы для наблюдения за ситуацией с правами человека. Об этом сообщает УНИАН.

Совместное обращение к России выпустили представители Австралии, Бельгии, Болгарии, Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, Украины, Великобритании и США. «Если Россия действительно заинтересована в повышении понимания ситуации в Крыму, она могла бы обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ в Крым для дипломатических представителей», — подчеркнули они.